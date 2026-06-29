LaJamDuDimanche DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris

e jeune pianiste Maxence Leroy, ambassadeur d’une nouvelle génération jazz, invite musiciens et public à plonger dans un univers où l’énergie créative le dispute à la bonne humeur. Son parcours éclectique, son audace et sa fraîcheur redéfinissent les codes de la scène jazz, prouvant que la tradition peut rimer avec modernité et spontanéité.

Au programme : partager, s’amuser, oser. Cette soirée est une invitation à improviser sans complexe, à tisser des liens sonores et humains dans une atmosphère chaleureuse et inspirante.

Entre standards revisités, grooves spontanés et dialogues musicaux inattendus, La jam de Maxence promet un jazz vivant, accessible et tourné vers l’avenir.

Le dimanche 14 mars 2027

de 20h30 à 00h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-14T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-14T01:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-14T20:30:00+02:00_2027-03-14T00:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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