#LaJamDuDimanche de Sotiris Tsolis Le Baiser Salé Paris
dimanche 1 novembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Menée par le batteur franco-grec Sotiris Tsolis, figure active de la scène parisienne, cette soirée revendique une identité résolument hybride, à la croisée des grooves électro, des harmonies jazz et des musiques improvisées.
Entouré de musiciens aussi talentueux que singuliers, Sotiris Tsolis développe un jeu organique, précis et inventif qui impulse la dynamique de chaque morceau. Les textures contemporaines rencontrent la liberté de l’improvisation, les styles se mélangent et ouvrent de nouvelles perspectives.
Espace de rencontre et d’expérimentation, La Jam du dimanche permet au jazz, musiques électroniques et improvisation de se croisent dans une énergie collective toujours renouvelée. La soirée débute par un concert de 45 min, puis c’est la Jam ! véritable terrain de jeu pour musiciens confirmés, jeunes talents et passionnés s’y retrouvent pour créer, partager et explorer ensemble.
Plongez chaque dimanche dans l’énergie brute de la jam du Baiser Salé : un rendez-vous bouillonnant où les talents explosent, les styles se croisent et l’impro devient langage universel.
Le dimanche 01 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-01T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-02T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-01T20:30:00+02:00_2026-11-01T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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