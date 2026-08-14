#LaJamDuLundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris
mardi 13 octobre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Du jazz à la soul en passant par le swing ou encore l’électro, laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi.
Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un momentunique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.
Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi !
Le lundi 12 octobre 2026
de 21h00 à 23h00
Le lundi 19 octobre 2026
de 21h00 à 22h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-12T21:00:00+02:00_2026-10-12T23:00:00+02:00;2026-10-19T21:00:00+02:00_2026-10-19T22:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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