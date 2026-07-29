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AGENDA · Angoulême

L’Alpha croc’la culture au Théâtre Théâtre d’Angoulême Angoulême

mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

L’Alpha croc’la culture au Théâtre

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 12:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

L’Alpha vient au Théâtre et vous propose un Croc’la culture spécial coups de cœur ! Chaque participant est invité à partager librement sa plus belle découverte du moment film, livre, exposition, spectacle.
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Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00 

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English :

L’Alpha is coming to the theater and presenting a special “Favorites” edition of “Croc’la culture”! Each participant is invited to freely share their favorite recent discovery: a movie, book, exhibition, or show.

L’événement L’Alpha croc’la culture au Théâtre Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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