L’Alpha croc’la culture au Théâtre Théâtre d’Angoulême Angoulême
mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
L’Alpha croc’la culture au Théâtre
Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 12:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
L’Alpha vient au Théâtre et vous propose un Croc’la culture spécial coups de cœur ! Chaque participant est invité à partager librement sa plus belle découverte du moment film, livre, exposition, spectacle.
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Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
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English :
L’Alpha is coming to the theater and presenting a special “Favorites” edition of “Croc’la culture”! Each participant is invited to freely share their favorite recent discovery: a movie, book, exhibition, or show.
L’événement L’Alpha croc’la culture au Théâtre Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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