Informations pratiques

Guebwiller

L’ALSACE SE (RA)CONTE

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-02-07 17:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Dans le cadre du festival L’Alsace se (ra)conte, découvrez Lénaïc Eberlin dans Le vieux qui lisait des romans d’amour, un spectacle inspiré du roman de Luis Sepúlveda, entre forêt amazonienne, mémoire et quête de justice.

Dans le cadre du Festival L’Alsace se (ra)conte, la CeA présente Lénaïc Eberlin Le vieux qui lisait des romans d’amour, spectacle d’après le roman de Luis Sepúlveda.

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour seule échappatoire à la barbarie des hommes pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse…

Dimanche 7 février 2027 à 17h

À partir de 12 ans

Gratuit

Réservation conseillée au 03 89 62 56 22 ou à l’adresse mail patrimoine@cc-guebwiller.fr 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

As part of the “L’Alsace se (ra)conte” festival, discover Énaëc Eberlin in *The Old Man Who Read Love Stories*, a play inspired by Luis Sepúlveda’s novel, blending the Amazon rainforest, memory, and a quest for justice.

L’événement L’ALSACE SE (RA)CONTE Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par ComcomGuebwiller