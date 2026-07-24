L’AMANTE ANGLAISE Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

L’AMANTE ANGLAISE

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-04-28 20:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-28 2027-04-29 2027-04-30

Au Théâtre de l’Archipel le Carré Avec une distribution cinq étoiles, Émilie Charriot s’empare de L’Amante anglaise pour plonger au cœur d’un mystère sans réponse. À partir d’un fait divers, Marguerite Duras compose un drame de la parole et du silence.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Carré: With a five-star cast, Émilie Charriot takes on *The English Mistress* to delve into the heart of an unsolved mystery. Drawing on a news story, Marguerite Duras crafts a drama of words and silence.

L’événement L’AMANTE ANGLAISE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME