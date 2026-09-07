L’Âme de l’A, Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

L’Âme de l’A Mercredi 7 octobre, 15h00 Théâtre Charcot Nord

entre 6€ et 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Une tour HLM vouée à disparaître. Des enfants qui y retournent une dernière fois. Des voix, des souvenirs, des présences qui résonnent encore entre les murs…

L’Âme de l’A vous embarque dans une exploration fantastique entre urbex, mémoire collective et passage à l’adolescence.

Au fil de leur aventure, une bande d’enfants rencontre l’âme mystérieuse du bâtiment et découvre les histoires de celles et ceux qui l’ont habité, construit, aimé.

Un spectacle sensible et universel sur nos lieux d’enfance, la mémoire des quartiers et ce qu’on emporte avec nous quand tout disparaît.

Un spectacle par la Cie Enjeu Majeur.

Mercredi 7 octobre – 15h

Théâtre Charcot – Marcq-en-Baroeul

Théâtre Charcot 122 Rue Charcot 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/lame-de-la/ »}]

spectacle jeune public enfant jeune

cieenjeumajeur