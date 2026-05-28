Lamentation, par Marzia Memoli (Martha Graham Dance Company) Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Lamentation, par Marzia Memoli (Martha Graham Dance Company)

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Lamentation est créée à New York le 8 janvier 1930, au Maxine Elliot’s Theater, sur une musique du compositeur hongrois Zoltan Kodaly. Interprétée presque entièrement en position assise, la pièce présente une danseuse enfermée dans un tube de jersey violet. Les tensions et les diagonales que son corps imprime au tissu font naître une véritable sculpture en mouvement, un portrait saisissant de la douleur. Dépouillée de toute identité humaine, animale, féminine ou masculine, la figure devient l’incarnation même du chagrin.Tout public

0 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lamentation premiered in New York on January 8, 1930, at Maxine Elliot’s Theater, to music by Hungarian composer Zoltan Kodaly. Performed almost entirely in the seated position, the piece features a dancer encased in a tube of purple jersey. The tensions and diagonals her body imparts to the fabric create a veritable sculpture in motion, a striking portrait of pain. Stripped of all human, animal, feminine or masculine identity, the figure becomes the very embodiment of grief.

L’événement Lamentation, par Marzia Memoli (Martha Graham Dance Company) Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ