L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie La Brouette en Scène Broût-Vernet
L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie La Brouette en Scène Broût-Vernet samedi 6 juin 2026.
Broût-Vernet
L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie
La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le jardin est un miracle, le fruit d’un rêve, un morceau de nature imaginé selon chaque époque, chaque culture. A travers des textes de la littérature de l’antiquité jusqu’à nos jours, cette conférence-lecture est un voyage dans le temps et les jardins.
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La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
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English :
The garden is a miracle, the fruit of a dream, a piece of nature imagined according to each era, each culture. Through texts from literature from antiquity to the present day, this lecture-reading is a journey through time and gardens.
L’événement L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule
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