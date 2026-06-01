L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie La Brouette en Scène Broût-Vernet

Broût-Vernet

L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie

La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le jardin est un miracle, le fruit d’un rêve, un morceau de nature imaginé selon chaque époque, chaque culture. A travers des textes de la littérature de l’antiquité jusqu’à nos jours, cette conférence-lecture est un voyage dans le temps et les jardins.

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La Brouette en Scène 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

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English :

The garden is a miracle, the fruit of a dream, a piece of nature imagined according to each era, each culture. Through texts from literature from antiquity to the present day, this lecture-reading is a journey through time and gardens.

L’événement L’amour des Jardins … de la littérature à l’écologie Broût-Vernet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule