L’amour en mouvement – Spectacle de danse Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 20:30 – 22:30

Gratuit : non 6 € / 12 € Adultes : 12 €Enfants de moins de 12 ans : 6 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/entrechat-danse/evenements/l-amour-en-mouvement Tout public

Et si l’amour pouvait se raconter sans mots… seulement à travers le mouvement ? Le 19 juin 2026, plongez dans un spectacle de danse unique à Nantes, une expérience sensorielle où chaque geste, chaque regard et chaque silence raconte une histoire. À travers une série de tableaux chorégraphiques, les danseurs vous emmènent dans un voyage au cœur des multiples visages de l’amour :- l’amour passionnel, intense et brûlant,- l’amour nostalgique, teinté de souvenirs,- l’amour amitié, sincère et lumineux,- l’amour romantique, doux et intemporel.Entre puissance et délicatesse, énergie et émotion, ce spectacle vous invite à ressentir, à vous reconnaître, à vibrer. Un moment suspendu, à partager seul, entre amis ou en famille.Laissez-vous emporter… et venez vivre l’amour autrement.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 06 14 28 50 44 https://www.helloasso.com/associations/entrechat-danse/evenements/l-amour-en-mouvement



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