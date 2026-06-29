Lana Gray quintet Le Melville Paris
Lana Gray quintet Le Melville Paris dimanche 27 septembre 2026.
Lorsque Lana Gray monte sur scène, un univers d’émotions et de beauté musicale s’ouvre à nous. Le jazz devient un langage intime, un souffle partagé entre les artistes et le public. Sa voix, à la fois veloutée et puissante, donne vie à chaque mélodie avec une profondeur et une sensibilité remarquables. S’inspirant à la fois du jazz et de la musique brésilienne, l’auteure-compositrice-interprète Lana Gray crée un univers sonore raffiné et évocateur où se mêlent poésie, rythme et élégance musicale. Elle sera accompagnée du guitariste et chanteur Brésilien Sidney Rodrigues, du pianiste Hiroshi Murayama, du contrebasse Michel Costandi et du batteur Miguel Couto.
When Lana Gray takes the stage, a world of emotion and musical beauty unfolds. Jazz becomes an intimate language, a shared breath between artists and audience. Her voice, at once velvety and powerful, brings each melody to life with remarkable depth and sensitivity. Drawing inspiration from both jazz and Brazilian music, singer-songwriter Lana Gray creates a refined and evocative soundscape where poetry, rhythm, and musical elegance intertwine. She will be accompanied by Brazilian guitarist and singer Sidney Rodrigues, pianist Hiroshi Murayama, bassist Michel Costandi, and drummer Miguel Couto.
Lana Gray : chant
Miguel Couto : batterie
Hiroshi Murayama : piano
Sidney Rodriguez : guitare, chant
Michel Costandi : contrebasse
Sur scène, Lana Gray ensorcelle avec sa voix veloutée, mélangeant jazz et influences brésiliennes. Ensemble, ils tissent des émotions poétiques et élégantes, pour une soirée inoubliable !
Le samedi 26 septembre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6131
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D ISART Digital Paris 29 juin 2026
- Stage de dessin du corps humain (formes de bases) avec modèle vivant 29 juin 2026
- STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris 29 juin 2026
- Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris 29 juin 2026
- Workshops d’été de danse à la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris 29 juin 2026