Lana Gray quintet Le Melville Paris

Lorsque Lana Gray monte sur scène, un univers d’émotions et de beauté musicale s’ouvre à nous. Le jazz devient un langage intime, un souffle partagé entre les artistes et le public. Sa voix, à la fois veloutée et puissante, donne vie à chaque mélodie avec une profondeur et une sensibilité remarquables. S’inspirant à la fois du jazz et de la musique brésilienne, l’auteure-compositrice-interprète Lana Gray crée un univers sonore raffiné et évocateur où se mêlent poésie, rythme et élégance musicale. Elle sera accompagnée du guitariste et chanteur Brésilien Sidney Rodrigues, du pianiste Hiroshi Murayama, du contrebasse Michel Costandi et du batteur Miguel Couto.

When Lana Gray takes the stage, a world of emotion and musical beauty unfolds. Jazz becomes an intimate language, a shared breath between artists and audience. Her voice, at once velvety and powerful, brings each melody to life with remarkable depth and sensitivity. Drawing inspiration from both jazz and Brazilian music, singer-songwriter Lana Gray creates a refined and evocative soundscape where poetry, rhythm, and musical elegance intertwine. She will be accompanied by Brazilian guitarist and singer Sidney Rodrigues, pianist Hiroshi Murayama, bassist Michel Costandi, and drummer Miguel Couto.

Lana Gray : chant

Miguel Couto : batterie

Hiroshi Murayama : piano

Sidney Rodriguez : guitare, chant

Michel Costandi : contrebasse

Sur scène, Lana Gray ensorcelle avec sa voix veloutée, mélangeant jazz et influences brésiliennes. Ensemble, ils tissent des émotions poétiques et élégantes, pour une soirée inoubliable !

Le samedi 26 septembre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6131



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