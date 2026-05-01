Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages Office de Tourisme Pays Mellois Melle

Melle

Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages

Office de Tourisme Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 20:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages

Mercredi 13 mai

à partir de 18h

Office de tourisme du Pays Mellois, 2 place Bujault, 79500 Melle

Tout public

Gratuit

C’est reparti pour une nouvelle chasse au trésor, haute en découverte en Pays Mellois ! Nous vous donnons rendez-vous pour le lancement officiel de cette deuxième édition !

Avec Elementaire Escape, Le Bêta-Lab, et Les Promenades d’Alex. Un grand merci à eux, aux partenaires et à toutes les communes participantes. .

Office de Tourisme Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 06 20 27

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English : Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages

L’événement Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages Melle a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Mellois