Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages Office de Tourisme Pays Mellois Melle
Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages Office de Tourisme Pays Mellois Melle mercredi 13 mai 2026.
Melle
Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages
Office de Tourisme Pays Mellois 2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 20:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages
Mercredi 13 mai
à partir de 18h
Office de tourisme du Pays Mellois, 2 place Bujault, 79500 Melle
Tout public
Gratuit
C’est reparti pour une nouvelle chasse au trésor, haute en découverte en Pays Mellois ! Nous vous donnons rendez-vous pour le lancement officiel de cette deuxième édition !
Avec Elementaire Escape, Le Bêta-Lab, et Les Promenades d’Alex. Un grand merci à eux, aux partenaires et à toutes les communes participantes. .
Office de Tourisme Pays Mellois 2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 06 20 27
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English : Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages
L’événement Lancement de la Chèvre d’Or 2 à l’origine des Sages Melle a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Mellois
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