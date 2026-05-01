Melle

Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 23:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Retransmission sur grand écran de la cérémonie d’ouverture du 79e festival de Cannes suivie du film d’ouverture

LA VENUS ÉLECTRIQUE de Pierre SALVADORI .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE

L’événement Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE Melle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Mellois