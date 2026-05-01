Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE Melle
Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE Melle mardi 12 mai 2026.
Melle
Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 23:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Retransmission sur grand écran de la cérémonie d’ouverture du 79e festival de Cannes suivie du film d’ouverture
LA VENUS ÉLECTRIQUE de Pierre SALVADORI .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE
L’événement Ouverture du 79 e festival de Cannes-projection de la VENUS ELECTRIQUE Melle a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Mellois
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