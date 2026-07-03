Lancement de la mise en ligne des collections, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Lancement de la mise en ligne des collections Samedi 25 septembre 2027, 12h30 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-25T12:30:00+02:00 – 2027-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-25T12:30:00+02:00 – 2027-09-25T18:00:00+02:00

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France célèbre le lancement de la mise en ligne de ses collections lors du vernissage de l’exposition « Donner à voir. 10.000 photographies dans les collections du CRP/ ».

Le centre d’art conserve une collection de près de 10 000 tirages originaux, constituée depuis sa création en 1982. La mise en ligne de ce fonds permettra, pour la première fois, un accès intégral à cet ensemble photographique d’exception auprès du plus grand nombre. Consultable depuis le site internet du centre d’art et au sein de l’exposition « Donner à voir », la base de données se présentera comme une grande galerie de photographies enrichie de textes pour explorer plus facilement la collection. Elle mettra en exergue des vitrines thématiques pour en saisir toute la singularité et les particularités : focus sur les artistes femmes, la photographie polonaise, ou encore la représentation du territoire. Ces contenus sont le fruit de missions de recherche confiées à Nathalie Boulouch et Raphaële Bertho, deux historiennes de la photographie.

Ce projet est soutenu par la DRAC Hauts-de-France via l’appel à projets PNV « Programme de Numérisation et de Valorisation des contenus culturels » et le dispositif de « Soutien aux musées thématiques » du Département du Nord.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo https://www.crp.photo/page-collection/ Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France célèbre le lancement de la mise en ligne de ses collections lors du vernissage de l’exposition « Donner à voir. 10.000 photographies dans du…

Paris, rue Henri Barbusse. Collection du CRP/ © Denis Roche