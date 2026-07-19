Lancement de saison Panjrud Ensemble Du Caucase à la Transoxiane Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Lancement de saison Panjrud Ensemble Du Caucase à la Transoxiane

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 18h30 et à partir de 21h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Ce premier temps sera consacré à la découverte de la saison à venir à travers différentes prises de parole, des contenus vidéos et des interventions artistiques

Des représentants institutionnels, des artistes, des compagnies associées et plusieurs partenaires culturels pourront être invités à partager leur regard sur la saison et à présenter certaines initiatives à venir. Des parenthèses musicales viendront ponctuer ce moment afin d’offrir un aperçu sensible et vivant de la diversité artistique qui sera proposée au public.







21h Panjrud Ensemble– Les traditions musicales des Routes de la Soie

Du Caucase à la Transoxiane





Pour l’ouverture de la saison, le Pôle des Musiques du Monde choisit d’honorer l’Asie Centrale, dont les horizons musicaux baigneront l’auditorium de la Cité de la Musique de Marseille tout au long de la programmation 2026-2027. Entre Cachemire et Caucase, des civilisations ont éclos ou disparu dans un fracas peu audible depuis l’Europe. La cité phocéenne, en vigie négociante, les a cependant toujours discernées. Le PANJRUD ENSEMBLE témoigne de l’unité spirituelle et musicale qui unit, dans une grande diversité de cultures, les peuples de cette immense région. Composée de la chanteuse et instrumentiste Solmaz Badri de TÉHÉRAN, de Tigran Davtyan de EREVAN au duduk, de Sadriddin Gulov de BOUKHARA aux cordes, du français Samuel Wornom au percussions, sous la direction du jeune et talentueux accordéoniste marseillais Adrien SÉGUY, la formation s’inspire de cinq rivières unies en un seul fleuve qui traverse ces pays des routes de la soie, des épices et des faïences, avant de s’éteindre sans tumulte. Et leur musique sait que c’est vers elle que concordent sereinement jusqu’aux tourbillons les plus impétueux.





Solmaz Badri (Iran) voix, santur

Sadriddin Gulov (Ouzbékistan) shashtar, g’ijjak, doyra, voix

Tigran Davtyan (Arménie) duduk

Adrien Séguy (France) accordéon .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This first phase will be devoted to exploring the upcoming season through various presentations, video content, and artistic performances

L’événement Lancement de saison Panjrud Ensemble Du Caucase à la Transoxiane Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille