Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan
Tout public, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00
Découvrez, dans une ambiance conviviale, la prochaine saison culturelle concoctée par l’équipe du Triskell qui sera accompagnée par la pétillante Clémence de Clamard. Rendez-vous autour d’une « auberge espagnole » organisée par l’association Plo&Liens : chacun apporte un plat à partager…
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne
La saison culturelle est présentée en compagnie de Clémence de Clamard lors d’une auberge espagnole organisée par l’association Plo&Liens. Chacun est invité à apporter un plat à partager.
À voir aussi à Ploeren (Morbihan)
- P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 12 septembre 2026
- P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 12 septembre 2026
- Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 12 septembre 2026
- Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 12 septembre 2026
- Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren 18 septembre 2026