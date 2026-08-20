Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison Vendredi 18 septembre, 20h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tout public, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:15:00+02:00

Découvrez, dans une ambiance conviviale, la prochaine saison culturelle concoctée par l’équipe du Triskell qui sera accompagnée par la pétillante Clémence de Clamard. Rendez-vous autour d’une « auberge espagnole » organisée par l’association Plo&Liens : chacun apporte un plat à partager…

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne

La saison culturelle est présentée en compagnie de Clémence de Clamard lors d’une auberge espagnole organisée par l’association Plo&Liens. Chacun est invité à apporter un plat à partager.