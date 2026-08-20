Informations pratiques

Lancement de saison – Spectacle « Clémence de Clamard piano-voix » par la compagnie Roizizo Vendredi 18 septembre, 21h30 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tout public à partir de 8 ans

Réservation sur www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:20:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:20:00+02:00

Toute en dentelle et en élégance, Clémence de Clamard ne passe pas inaperçue. Quand sa silhouette élancée fend l’espace d’un pas altier, le silence se fait. Sous le bord de son chapeau à plumes, le regard est vif et le sourire facétieux. Mais quand Clémence de Clamard prend la parole, c’est avec la voix grave d’un homme, celle du comédien Julien Galardon. Ambigu, le personnage habite une faille : entre masculin et féminin, entre badinage et déclamation, entre rire et discours savant. Il se fait tour à tour clown, passeur, guide ou fou lunaire. Libre, habité par la poésie, il autorise la divagation, tisse un lien fort, organique, avec les spectateurs. Avec une tendresse et une verve jubilatoire, Clémence de Clamard amène le propos vers ces myriades de petites fragilités qui font la beauté d’une existence humaine.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/lancement-de-saison-clemence-de-clamard/ »}]

Clémence de Clamard mêle danse, poésie et théâtre avec un personnage ambigu entre masculin et féminin. Un spectacle tout public à partir de 8 ans, mêlant tendresse et verve jubilatoire.

Loeïza Jacq