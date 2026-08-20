Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Vendredi 18 septembre, 19h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Tout public à partir de 6 ans, réservation sur www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

« Qui m’aime me suive » donne forme physique au hashtag populaire des réseaux sociaux pour interroger notre lien aux autres. L’espace offert par ce dièse géant à la danseuse Amélie Jousseaume se fait métaphore de notre rapport au téléphone, nouvelle source d’addiction. Le corps et les émotions évoluent au gré des usages qu’elle fait de cet objet scénographique : entre contrainte et support, addiction et affranchissement, ce terrain de jeu chorégraphique révèle nos difficultés à communiquer.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/lancement-de-saison-qui-maime-me-suive/ »}]

*Qui m’aime me suive* transforme le hashtag en scène. Entre addiction et liberté, la danse d’Amélie Jousseaume interroge nos écrans et nos liens. Dès 6 ans. Réservation : www.ploeren.bzh

Aurélie Jousseaume