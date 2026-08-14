Lancement des illuminations de Noël à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou
vendredi 4 décembre 2026 · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Lancement des illuminations de Noël à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Lancement des illuminations de Noël à Beaufort-en-Vallée
Beaufort lance la magie des fêtes ! Cette année, ne manquez pas un rendez-vous exceptionnel avec le tout premier défilé de tracteurs décorés ! Des véhicules parés de mille lumières ouvriront les festivités dans une ambiance chaleureuse et conviviale. À la tombée de la nuit, place au lancement des illuminations de Noël pour faire scintiller Beaufort !
Animations
Restauration sur place
Buvette
Venez partager ce moment magique en famille ou entre amis et célébrer ensemble le début des fêtes ! .
Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 65
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English :
Launch of the Christmas Lights in Beaufort-en-Vallée
L’événement Lancement des illuminations de Noël à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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