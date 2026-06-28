Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris samedi 19 septembre 2026.

Fans de manga !

Découvrez la nouvelle sélection 2026 des « Mordus du Manga ».

Fabriquez votre badge manga unique !

Partagez votre passion autour d’un goûter.

Et, jusqu’en décembre, votez pour vos titres préférés parmi les 3 sélections à votre disposition : 7-11 ans, 12-15 ans et 16 ans et +.

Venez découvrir la nouvelle sélection 2026.



Au programme : Atelier fabrication de badges et goûter.

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription à la bibliothèque ou au 01 55 43 25 25

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR



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