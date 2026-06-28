UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris

Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris

Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu
Bibliothèque Buffon
Adresse
15 Bis rue Buffon
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Tarif
<p>Inscription à la bibliothèque ou au 01 55 43 25 25</p>

Fans de manga !

Découvrez la nouvelle sélection 2026 des « Mordus du Manga ».

Fabriquez votre badge manga unique !

Partagez votre passion autour d’un goûter.

Et, jusqu’en décembre, votez pour vos titres préférés parmi les 3 sélections à votre disposition : 7-11 ans, 12-15 ans et 16 ans et +.

Venez découvrir la nouvelle sélection 2026.

Au programme : Atelier fabrication de badges et goûter.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Inscription à la bibliothèque ou au 01 55 43 25 25

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon  75005 Paris
+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)