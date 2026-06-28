Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris
Lancement des Mordus du Manga 2026 Bibliothèque Buffon Paris samedi 19 septembre 2026.
Fans de manga !
Découvrez la nouvelle sélection 2026 des « Mordus du Manga ».
Fabriquez votre badge manga unique !
Partagez votre passion autour d’un goûter.
Et, jusqu’en décembre, votez pour vos titres préférés parmi les 3 sélections à votre disposition : 7-11 ans, 12-15 ans et 16 ans et +.
Venez découvrir la nouvelle sélection 2026.
Au programme : Atelier fabrication de badges et goûter.
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription à la bibliothèque ou au 01 55 43 25 25
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
+33155432525 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR
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