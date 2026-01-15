Lancement Jazz à Vienne 2026 #2 Le Manège Vienne

Lancement Jazz à Vienne 2026 #2

Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Jazz à Vienne dévoile l’intégralité de la programmation de sa 45e édition ! L’équipe du festival vous donne rendez-vous au Manège pour lancer le compte à rebours à quelques mois de l’édition 2026.

.

Le Manège 30 Avenue Général Leclerc Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 78 87 87 contact@cybele-production.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz à Vienne unveils the full line-up for its 45th edition! The festival team invites you to the Manège to start the countdown to 2026.

L’événement Lancement Jazz à Vienne 2026 #2 Vienne a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération