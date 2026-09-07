L’ancien Hôpital et l’ancien tribunal : découvrez ce bâtiment à travers son histoire, Ancien Tribunal – Association des Sciences et Arts, Vitry-le-François

Informations pratiques

L’ancien Hôpital et l’ancien tribunal : découvrez ce bâtiment à travers son histoire Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Ancien Tribunal – Association des Sciences et Arts Marne

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites programmées pour des groupes de 12 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Située à l’intérieur de l’ancien tribunal, la Société Sciences et Arts ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire du bâtiment, replacée dans celle de l’ancien hôpital, et vous faire visiter son local.

Découvrez une documentation locale et régionale exceptionnellement riche, et plongez dans l’histoire locale.

Ancien Tribunal – Association des Sciences et Arts 3 Rue de l’Arquebuse, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 73 87 64 https://www.lacduder.com https://www.facebook.com/LeLacduDer/ [{« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}] Le palais de justice était le siège du tribunal d’instance de Vitry-le-François, qui a été supprimé lors de la réforme de la carte judiciaire de 2007. Depuis, la commune dépend des tribunaux d’instance, de grande instance, de commerce, administratif, pour enfants, ainsi que du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne. Elle est rattachée à la cour d’appel de Reims et à la cour administrative d’appel de Nancy.

L’association Sciences et Arts a investi l’ancien tribunal à la fin de décembre 2020. Créée en 1861, elle se donne pour objectif de « concourir au progrès et à la propagation » des savoirs. Les travaux, réalisés par les membres de la société, portent principalement sur l’histoire naturelle, l’histoire et l’archéologie locales. Parking à proximité.

Située à l’intérieur de l’ancien tribunal, la Société Sciences et Arts ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’histoire du batiment, replacée dans celle de l’ancien hôpital, et vous faire son …

©OT Lac du Der