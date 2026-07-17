L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite guidée, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite guidée 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 960 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des visites guidées de 45min sont proposées tout au cours du weekend, animées par des étudiants bénévoles et des membres du personnel de l’UCLy. Deux visites, à 11h et à 15h vous serons proposées en anglais.

Uniquement sur réservation et dans la limite des places disponibles.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScD »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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