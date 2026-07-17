L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite libre, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · UCLy - Université Catholique de Lyon · Lyon
Informations pratiques
L’ancienne prison Saint-Paul devenue université – visite libre 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon
Nombre de place illimité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En parallèle des visites guidées, des plans permettant de déambuler dans le site sur un circuit cohérent seront proposés pour permettre aux visiteurs n’ayant pas pu bénéficier des visites guidées de découvrir le site à leur rythme.
UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet
Journées européennes du patrimoine
©Mission Culture UCLy
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