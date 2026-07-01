Lang Lang, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Lang Lang Samedi 5 décembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T21:50:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T21:50:00+01:00

Piano

Lang Lang est de retour à Bordeaux après son mémorable concert de 2024. Le pianiste chinois propose un programme où la grandeur de la sonate beethovénienne répond aux couleurs flamboyantes de la musique espagnole. Ancien enfant prodige, rock star parfaitement à son aise sous les feux des projecteurs, personnalité exubérante, mais aussi artiste habité par le besoin de mûrir certaines œuvres (de Bach notamment, qu’il a attendu vingt ans pour présenter au monde), Lang Lang est un pianiste hors normes. « Quand on joue du piano, chaque note doit être porteuse de vie, d’émotions authentiques », expliquait-il récemment. Il consacre la première partie de son concert à la musique germanique, celle de Mozart et (surtout) de Beethoven, avec la très romantique Sonate « Pathétique » et la sereine Sonate op. 110. Cap sur l’Espagne ensuite, entre autres avec des extraits de la Suite espagnole op. 47 d’Albéniz, une pièce de jeunesse. Lang Lang termine avec Liszt, et notamment la Consolation n° 2, dont il apprécie particulièrement le mélange entre intimité et grandeur : elle fait partie des pièces enregistrées pour son récent Piano Book 2, où il présentait 32 « chefs-d’œuvre miniatures ».

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo en Ré majeur, K. 485

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 8 en do mineur, op. 13 (Pathétique)

Sonate n° 31 en la bémol majeur, op. 110

Isaac Albéniz, Extraits de la Suite España, op. 47

Enrique Granados, Goyescas, op. 11 n° 4 – Quejas, o la maja y el ruiseñor

Franz Liszt

Consolation, n° 2 en mi majeur

Venezia e Napoli – III. Tarantella

Gérard Drouot Productions



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703142-lang-lang »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-lang-lang-85401 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Piano