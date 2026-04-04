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LANG LANG NOUVEAU SIECLE Lille

LANG LANG NOUVEAU SIECLE Lille

LANG LANG NOUVEAU SIECLE Lille mercredi 12 mai 2027.

Lieu : NOUVEAU SIECLE

Adresse : Place Mendes France

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2027-05-12

Fin : 2027-05-12

Heure de début : 20:00

LANG LANG Début : 2027-05-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59

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