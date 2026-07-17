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Language : no broblem, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

vendredi 2 octobre 2026 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux

Language : no broblem, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine
Adresse
3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | - 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Language : no broblem Vendredi 2 octobre, 19h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00

Artiste palestinienne installée à Anvers, Marah Haj Hussein a toujours jonglé entre les langues : l’arabe palestinien, l’hébreu, le néerlandais, l’anglais. Quelles formes de domination une langue exerce-t-elle sur une autre ? Que font-elles à nos identités et à nos représentations du monde ? Dans un théâtre d’objets visuel, l’artiste livre une exploration complexe des ressorts linguistiques de la colonisation.

Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB
Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger
Fading #15 – Sophie Laly
L’Odyssée – Cie Bravache

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/language-no-broblem-02102026-1700 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]
En partenariat avec le FAB, Festival International des Arts de Bordeaux MétropoleSaison Méditerranée

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