Language : no broblem, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Language : no broblem Vendredi 2 octobre, 19h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00

Artiste palestinienne installée à Anvers, Marah Haj Hussein a toujours jonglé entre les langues : l’arabe palestinien, l’hébreu, le néerlandais, l’anglais. Quelles formes de domination une langue exerce-t-elle sur une autre ? Que font-elles à nos identités et à nos représentations du monde ? Dans un théâtre d’objets visuel, l’artiste livre une exploration complexe des ressorts linguistiques de la colonisation.

Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB :

Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger

Fading #15 – Sophie Laly

L’Odyssée – Cie Bravache

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/language-no-broblem-02102026-1700 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]

En partenariat avec le FAB, Festival International des Arts de Bordeaux MétropoleSaison Méditerranée