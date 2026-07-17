Language : no broblem, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
vendredi 2 octobre 2026 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Language : no broblem Vendredi 2 octobre, 19h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:15:00+02:00
Artiste palestinienne installée à Anvers, Marah Haj Hussein a toujours jonglé entre les langues : l’arabe palestinien, l’hébreu, le néerlandais, l’anglais. Quelles formes de domination une langue exerce-t-elle sur une autre ? Que font-elles à nos identités et à nos représentations du monde ? Dans un théâtre d’objets visuel, l’artiste livre une exploration complexe des ressorts linguistiques de la colonisation.
Retrouvez également les spectacles programmés dans le cadre du FAB :
Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger
Fading #15 – Sophie Laly
L’Odyssée – Cie Bravache
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/language-no-broblem-02102026-1700 »}] [{« link »: « https://tnba.org/programmation/fading-15 »}]
En partenariat avec le FAB, Festival International des Arts de Bordeaux MétropoleSaison Méditerranée
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
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- Alice haute comme trois portes, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux 17 juillet 2026
- Partir en livre, Place Ferdinand Buisson, Bordeaux 17 juillet 2026
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