LANGUEDEROCK 2026 LOCO MUERTE ASHEN LOFOFORA MUTT FISH Béziers

Béziers

LANGUEDEROCK 2026 LOCO MUERTE ASHEN LOFOFORA MUTT FISH

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 70.2 – 70.2 – 74.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Languederock accueille quatres grands groupes de rock, Loco Muerte, Ashen, Lofofora et Mutt Fish pour les plus grands amateurs de Rock et de Metal !

Lofofora est un groupe de métal français formé en 1989 à Paris. Le nom du groupe est une référence au peyotl dont le nom scientifique est Lophophora williamsii, ils sont considérés comme les pionniers du rock fusion métal en francophonie.

Avec son dernier album Coeur de Cible sorti en 2024, Lofofora continue de marquer ses fans par la nostalgie des années 90 où ils ont su mélanger les styles et façonner leur propre fusion.

Locomuerte s’est fait connaître en france mais aussi à l’international pour leur musique brutale et son chant espagnol associé à un flow ultra groove. Depuis 2009 ils sont connus pour mettre una fiesta loca sur la scène portant à leur fan une énergie positive et addictive.

Depuis 2023 ils réenregistrent leurs classiques et créent de nouveaux lines-up, de quoi encore surprendre leurs publics!

Ashen est un groupe apparu en 2021 avec un style musical entre rock et metalcore. Le groupe instaure une introspection sur le monde moderne avec une musique dont découle une peur du passé, présent et futur.

Leur tout premier album Chimera sorti en 2025 oppose les sentiments, les ressentis, interroge sur l’existence même de chaque individu.

MUTT FISH entre sur la scène avec une musique brutale tout en adoptant le style groovy. Les montpelliérains se sont fait jusque là remarquer pour leur présence et leur authenticité. Une bouffée d’air frais pour les amateurs de metal ! .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : LANGUEDEROCK 2026 LOCO MUERTE ASHEN LOFOFORA MUTT FISH

Languederock welcomes four great rock bands: Loco Muerte, Ashen, Lofofora and Mutt Fish, for all rock and metal fans!

L’événement LANGUEDEROCK 2026 LOCO MUERTE ASHEN LOFOFORA MUTT FISH Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34