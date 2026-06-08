LANGUEDEROCK 2026 STORM ORCHESTRA GRANDMA’S ASHES THE LIMIÑANAS KARTAGE NOT SCIENTIST Béziers

Béziers

LANGUEDEROCK 2026 STORM ORCHESTRA GRANDMA’S ASHES THE LIMIÑANAS KARTAGE NOT SCIENTIST

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 37.8 – 37.8 – 74.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Languederock accueil Storm Ochestra, The limañanas, Grandma’s Ashes, Not Scientists et Kartage une journée à la fois Punk et Rock portée par des touches new wave avec un son puissant.

Storm Orchestra est un trio de rock alternatif aux notes métalliques. On retrouve dans leur son une influence d’Artic Monkeys, Muse mais également Led Zeppelin, ils ont marqué par leur style à la fois rétro et contemporain.

Groupe très récent, ils ont sorti leur premier album en 2023 intitulé What A Time To Be Alive , un franc succès dès les premières écoute permettant de garantir que la mélodie sera au rendez-vous.

The limañanas est un duo au son rock du western de l’ouest américain. Originaire de Perpignan, ils sont connus internationalement pour leur musique brûlante aux rythmiques hypnotiques. Leur présence garanti un rock garage psychédélique pour une tension permanente soutenue par une classe folle.

Grandma’s Ashes exprime un univers riche en référence autant sur le monde actuel que sur la mythologie, le tout avec une gratte new-wave associé avec l’énergie du live rock. Messages féministes et éco-anxieux retracent les émotions ambivalente d’une épopée intime offrent un show explosif qui bouscule les représentations.

Not Scientists apporte une touche de punk au son wave. Des paroles en anglais accompagnées par des guitares au son clair et crunchy pour un ensemble rythmique alternant entre solidité punk et flexibilité de la wave. Leur approche musicale désignée comme unique depuis leurs débuts à Lyon en 2009 leur a permis de ressortir de la sphère musicale pour proposer une prestation unique sur scène.

Le trio Kartage se démarque avec un ensemble stylistique dark retranscrivant une identité affirmée et une tension portée par une tension électrique avec une puissance sonore propre. Sur scène, ils cherchent le lien avec le public lors d’une performance engagée transmettant impact et émotion ! .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : LANGUEDEROCK 2026 STORM ORCHESTRA GRANDMA’S ASHES THE LIMIÑANAS KARTAGE NOT SCIENTIST

Languederock welcome Storm Ochestra, The limañanas, Grandma’s Ashes, Not Scientists and Kartage: a day of punk and rock, with new wave touches and a powerful sound.

L’événement LANGUEDEROCK 2026 STORM ORCHESTRA GRANDMA’S ASHES THE LIMIÑANAS KARTAGE NOT SCIENTIST Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34