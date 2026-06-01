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L’ANTIDOTE Exposition Gare à la perle Galerie Louie Strenquels

L’ANTIDOTE Exposition Gare à la perle Galerie Louie Strenquels

L’ANTIDOTE Exposition Gare à la perle Galerie Louie Strenquels samedi 27 juin 2026.

Lieu : Galerie Louie

Adresse : 1092 Route de la Roquette

Ville : 46110 Strenquels

Département : Lot

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Strenquels

L’ANTIDOTE Exposition Gare à la perle

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Exposition de peintures et dessins "Danse roumaine du monstre assis sur une chaise en larme"

Exposition de peintures et dessins "Danse roumaine du monstre assis sur une chaise en larme"

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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90 

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English :

Exhibition of paintings and drawings "Romanian dance of the monster sitting on a chair in tears"

L’événement L’ANTIDOTE Exposition Gare à la perle Strenquels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

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