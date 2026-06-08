Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels

L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels

L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Galerie Louie

Adresse : 1092 Route de la Roquette

Ville : 46110 Strenquels

Département : Lot

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Strenquels

L’ANTIDOTE projection de film No States

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais

Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais

  .

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Richard Dailey’s documentary on New York hip hop

L’événement L’ANTIDOTE projection de film No States Strenquels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne

À voir aussi à Strenquels (Lot)