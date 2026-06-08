L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels
L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels vendredi 17 juillet 2026.
Strenquels
L’ANTIDOTE projection de film No States
Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais
Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais
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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90
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English :
Richard Dailey’s documentary on New York hip hop
L’événement L’ANTIDOTE projection de film No States Strenquels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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