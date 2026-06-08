L’ANTIDOTE projection de film No States Galerie Louie Strenquels vendredi 17 juillet 2026.

Strenquels

L’ANTIDOTE projection de film No States

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais

Documentaire de Richard Dailey sur le hip Hop Newyorkais

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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

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English :

Richard Dailey’s documentary on New York hip hop

L’événement L’ANTIDOTE projection de film No States Strenquels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne