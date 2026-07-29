L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette ! Angers
samedi 17 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette !
Place Lafayette Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’AOC Anjou Brissac se met sur le devant de la scène au cœur d’un des plus beaux marchés d’Angers cœur de
ville, et vient à la rencontre de son public ! .
Place Lafayette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette ! Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers
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