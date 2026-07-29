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AGENDA · Angers

L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette ! Angers

samedi 17 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Lafayette
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Angers

L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette !

Place Lafayette Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :
2026-10-17

L’AOC Anjou Brissac se met sur le devant de la scène au cœur d’un des plus beaux marchés d’Angers cœur de
ville, et vient à la rencontre de son public !   .

Place Lafayette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement L’AOC Anjou Brissac en scène sur le marché La Fayette ! Angers a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Angers

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