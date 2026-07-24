L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois
samedi 10 octobre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
L’APEEC bar à jeux éphémère
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10 18:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Bar à jeux éphémère avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public
! L’APEEC installe un bar à jeux éphémère à Châtenois !
Avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public, découverte, novices, experts, initiation Magic et Warhammer , sessions de Loups Garous …
Venez jouer, il y a forcément un jeu pour vous !
Venez au village, découvrez quel rôle vous y jouerez, la question est survivrez-vous à cette nuit ?
Buvette disponible sur place. 0 .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est apeec67730@gmail.com
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English :
Ephemeral games bar with a wide variety of games on loan from the Sélest’ toy library for the general public
L’événement L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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