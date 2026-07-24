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L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois

samedi 10 octobre 2026 · Châtenois

L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Parvis Charles-Louis Marchal
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

L’APEEC bar à jeux éphémère

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Bar à jeux éphémère avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public
! L’APEEC installe un bar à jeux éphémère à Châtenois !
Avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public, découverte, novices, experts, initiation Magic et Warhammer , sessions de Loups Garous …
Venez jouer, il y a forcément un jeu pour vous !
Venez au village, découvrez quel rôle vous y jouerez, la question est survivrez-vous à cette nuit ?
Buvette disponible sur place. 0  .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est   apeec67730@gmail.com

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English :

Ephemeral games bar with a wide variety of games on loan from the Sélest’ toy library for the general public

L’événement L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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