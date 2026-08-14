#LaPetiteHeure by… Etienne Mbappé Le Baiser Salé Paris
jeudi 12 novembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Seul à la guitare acoustique et au chant, parfois accompagné d’un(e) ou deux invités instrumentistes ou voix complices, Etienne Mbappé vous invite à passer une Petite Heure avec lui…
Des chansons nouvelles, d’autres revisitées, et surtout quelques grands standards de son Cameroun natal, réinventés avec audace, virtuosité et surprise, acccompagné par Valérie Belinga, chanteuse camerounaise dont l’univers artistique mèle jazz, gospel et musiques africaines et Phil Desbois à la guitare et à la mandoline, fidèle compagnon de route d’Etienne, reconnu pour son jeu libre et ses improvisations sensibles.
Parce qu’un excellent concert peut aussi être à prix doux, simple et ouvert à toutes les curiosités musicales, La Petite Heure… propose une programmation de qualité, entre découvertes et artistes confirmés, pensé pour tous les publics, à un prix abordable et une heure idéale …
Seul à la guitare acoustique et au chant, parfois accompagné d’un(e) ou deux invités instrumentistes ou voix complices, Etienne Mbappé vous invite à passer une Petite Heure avec lui…
Le jeudi 12 novembre 2026
de 19h00 à 20h00
payant
De 13 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-12T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-12T19:00:00+02:00_2026-11-12T20:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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