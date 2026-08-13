L’APPARTEMENT NATAL DE JEAN MOULIN JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
L’APPARTEMENT NATAL DE JEAN MOULIN JEP 2026
6 rue d’Alsace Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Né ici en 1899, Jean Moulin y vécut jusqu’à 17 ans. L’appartement a été reconstitué pour restituer l’atmosphère familiale de l’époque. Groupe de 18 pers. max.
Attention, groupes de 18 personnes maximum.
Jean Moulin est né dans cet appartement en 1899 et y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. L’appartement a été réaménagé dans l’esprit de l’époque et de la bourgeoisie provinciale dont était issue la famille Moulin, à partir des écrits de Laure Moulin et de documents iconographiques. L’objectif était de restituer l’atmosphère du lieu tel qu’il a pu être à l’époque où Jean Moulin et sa famille y résidaient. .
6 rue d’Alsace Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : L’APPARTEMENT NATAL DE JEAN MOULIN JEP 2026
Jean Moulin was born here in 1899 and lived here until he was 17. The apartment has been restored to recreate the family atmosphere of that era. Groups of up to 18 people.
L’événement L’APPARTEMENT NATAL DE JEAN MOULIN JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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