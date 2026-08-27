L’appel des profondeurs. Une aventure sous les mers de l’Antiquité à nos jours Musée National de la Marine / Palais de Chaillot Paris

Informations pratiques

Une grande exposition au cœur du cycle « L’appel des profondeurs »

Point culminant du cycle déployé à l’échelle du réseau du musée national de la Marine “L’appel des profondeurs”, cette exposition majeure présentée à Paris à l’automne 2026 propose une immersion dans l’histoire longue de l’exploration sous-marine.

À travers les arts, la littérature, les sciences et les techniques, elle interroge les raisons qui ont poussé les sociétés humaines à franchir les limites du monde visible pour explorer les profondeurs océaniques.

Explorer un monde hostile et inaccessible

Sous la surface, l’être humain se confronte à un environnement extrême : pression, obscurité, froid et isolement rendent les fonds marins naturellement inaccessibles. À cette barrière physique s’ajoute une frontière symbolique et culturelle : depuis l’Antiquité, les abysses nourrissent mythes et récits peuplés de créatures fantastiques. L’exposition questionne ainsi cette tension entre peur et fascination : pourquoi vouloir explorer un monde si hostile ?

De l’Antiquité à nos jours : une épopée scientifique et culturelle

Entre imaginaires et réalités, l’histoire globale de cette grande épopée se déploie sur plus de 800m2 , dans un parcours chronologique, de l’Antiquité à nos jours, invitant à un voyage aux quatre coins du globe. Environ 280 pièces sont présentées, dont certaines exceptionnelles et très peu exposées, issues des collections de grandes institutions : spécimens biologiques, objets archéologiques, collections ethnographiques, manuscrits, instruments scientifiques, scaphandres, maquettes et modèles de navires, peintures, photographies, sculptures, arts décoratifs, œuvres d’art contemporain et installations vidéo.

Composée de quatre grandes sections temporelles, l’exposition est pensée comme une immersion chronologique dans la riche histoire des aventures humaines sous les mers. Dans une scénographie à l’ambiance mystérieuse et feutrée, qui stimule les imaginaires et invite à la contemplation, le public plonge jusqu’aux confins du Crétacé avant de remonter les siècles jusqu’à nos jours. Tels des temps de respiration, quatre cabinets thématiques ponctuent la visite pour explorer des sujets universels : les récits fondateurs, cosmogonies et grandes fresques initiatiques et légendaires ; la pieuvre, animal tentaculaire aux multiples facettes ; les mondes engloutis, entre vision fantasmée de cités perdues et projets d’habitats sous-marin ; enfin la sirène, figure mythique sous‑marine par excellence.

Entre imaginaires, figures scientifiques et cultures du monde

Des monstres marins aux installations de l’artiste plasticienne Monira Al Qadiri, des explorations du commandant Cousteau aux avancées de l’océanographe Marie Tharp, en passant par les aventures d’Aquaman, le cinéma de Jean Painlevé ou les exploits des Ama, pêcheuses en apnée du Japon, une plongée sensible vers des mondes fascinants attend les visiteurs !

À Paris, l’exposition « L’appel des profondeurs. Une aventure sous les mers de l’Antiquité à nos jours » du 14 octobre 2026 au 4 avril 2027 constitue le point d’orgue du cycle « L’appel des profondeurs ». Elle explore, à travers près de 280 œuvres, la fascination humaine pour les abysses, entre sciences, imaginaires et conquête des profondeurs.

Du mercredi 14 octobre 2026 au dimanche 04 avril 2027 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T14:00:00+02:00

fin : 2027-04-04T22:00:00+02:00

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Musée National de la Marine / Palais de Chaillot 17, Place du Trocadéro 75016 Paris



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