« L’appel du matin » : lecture de textes de Charlotte Delbo Dimanche 26 avril, 11h00 Fort des Dunes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

A la suite de la cérémonie des déportés qui aura lieu le 26 avril à 11h, découvrez les textes poignants de Charlotte Delbo, survivante de Shoah et grande poétesse française.

L’appel du matin s’interroge sur le fait d’être simplement là, sur la jeunesse et l’insouciance qui font aller de l’avant. Les mots se changent en énergie vitale. C’est un appel à la vie. Dans une œuvre trop méconnue, et pourtant incontournable, Charlotte Delbo raconte avec force et poésie ce qui l’a poussée à survivre au milieu de ce chaos : la solidarité entre femmes et le théâtre qui l’ont aidée à s’évader et à tenir debout pendant l’interminable appel du matin.

Lecture par Les Fous à RéAction

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Charlotte Delbo, écrivaine et rescapée des camps raconte comment la solidarité féminine et le théâtre l’ont aidé à survivre l’interminable appel du matin. fort texte

@Eric Schwab