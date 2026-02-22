L’apprenti Lissier 05 Août Aubusson

L’apprenti Lissier 05 Août

Rue Vieille Aubusson Creuse

Prêt à découvrir un monde coloré et créatif !

Plonge dans l’univers fascinant de la tapisserie d’Aubusson et rejoins-nous pour atelier où ton imagination est la seule limite.

7€ par enfant (+ 1 adulte accompagnant obligatoire offert)

Tout adulte supplémentaire devra s’acquitter de l’entrée de la Maison du Tapissier au tarif réduit de 4€ le jour de l’animation.

Réservation obligatoire Places limitées à 8 enfants .

Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

