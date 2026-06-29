Lapüta : Voyage Vers L’utopie Techno Tropicale petit bain Paris

LAPÜTA est un espace de fusion des mondes de l’Hyperpop, du Perreo et de la Bouncy Techno pour créer un espace festif et hybride où musique, performance et transcendance collective se rencontrent et donnent lieu à L’UTOPIE TECHNO TROPICALE.

Laissez-vous transporter par cette célébration née de la rencontre entre le collectif renommé de Miami HYPERPERREO et les collectifs latinos parisiens LA THÉORIE DU CHAOS et DRAG INVASION pour une soirée caliente pleine de rythmes effervescents, de textures expérimentales et de performances vibrantes dans une ambiance aussi électrique qu’inoubliable.

*° LINE UP °*

SPECIAL GUEST – DJ SABI (MIAMI)

DJ porto-ricain fondateur du mouvement HYPERPERREO, venu spécialement de Miami, nous guidera dans un univers né des mutations du Perreo à travers des sonorités hybrides mêlant Reggaeton, Dembow, Baile Funk et Jersey Club aux textures de la Techno, de la Trance et de l’Hyperpop.

PEACHAIREE (PARIS)

Artiste Queer migrante engagée, Special Guest de l’HYPERBRAT, clôturera la soirée dans une ambiance Club Hyperpop mêlant rythmes déstructurés et immersifs et expérimentations sonores aux textures glitch.

SAINT XIÈNE (PARIS)

Architecte queer migrant.e et DJ, Fondateur.rice de LA THEORIE DU CHAOS, lancera la soirée avec un DJ set structuré par les rythmes de la Bouncy Techno, de la Salsa, du Jersey Club et de l’Hyperpop qui vous plongera dans les prémices de l’utopie techno-tropicale.

LA QUETZAL (PARIS)

Drag queen mexicaine et fondatrice du collectif DRAG INVASION, assurera l’animation des performances. Connue par son style exubérant et sa personnalité chaleureuse et charismatique, elle incarne un univers marqué par sa bienveillance et sympathie, reflétant sa culture française et mexicaine et son héritage engagé queer.

VICKKY BIKINI (PARIS)

Artiste queer marqué.e par son engagement artistique et social, Cunt Kid de FIERCE FACES

Vicky aime séduire avec une attitude cunt, un rêve et pas beaucoup de tissus

Laissez-vous emporter par son charisme et sa souplesse qui promettent évasion y mucho calor

Préparez-vous pour une aventure inoubliable y muy caliente

Lapüta °*Voyage Vers L’utopie Techno Tropicale*°

Le vendredi 17 juillet 2026

de 23h00 à 05h30

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T08:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T23:00:00+02:00_2026-07-17T05:30:00+02:00

petit bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris, France 75013 Paris

https://shotgun.live/fr/events/laputa-voyage-vers-l-utopie-techno-tropicale +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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