L’Aquarium, galerie participative autour de la culture, L’Aquarium – galerie d’art participative, Saint-Brieuc

Informations pratiques

L’Aquarium, galerie participative autour de la culture 18 – 20 septembre L’Aquarium – galerie d’art participative Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous sommes une galerie participative, incrustée dans le centre ville historique de Saint-Brieuc, avec le but de promouvoir les artistes locaux qui mélangent plusieurs disciplines artistiques.

Cette année, nous mettrons en avant les artistes photographes de talent.

L’Aquarium – galerie d’art participative 6 place du chai 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0616314134 https://susanavida.wixsite.com/susana-vida/photo-art Nichée dans le centre historique de Saint-Brieuc, la galerie l’aquarium réunit des artistes locaux. Place du chai – passage Saint Goueno

transport en commun et parkings a proximité

Nous sommes une galerie participative, dans le centre ville historique de Saint-Brieuc.

©ZélieBéout