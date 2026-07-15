Lara Fabian Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
mercredi 4 novembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Lara Fabian Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04 22:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Concert.
35 ans de carrière, 30 ans à performer sur les plus grandes scènes du monde et plus de 25 millions d’albums vendus. Avec la tournée, Je suis là , Lara signe sur grand retour sur scène.
A travers un show époustouflant, Lara y chante 35 ans de tubes, totalement revisités de façon inédite.
Elle est accompagnée sur scène par 11 musiciens dont les frères Yaacov, qui ont fait la direction musicale du show. La tournée Je suis là triomphe depuis plusieurs mois à travers la France, Belgique et Suisse –comptabilisant déjà plus de 100 000 spectateurs et se poursuit en 2026, avec de nouvelles dates.
Durée 1h45 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 48 26 26
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English : Lara Fabian Zénith de Limoges
L’événement Lara Fabian Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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