Lara Fabian Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Lara Fabian Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 55 – 55 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04 22:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Concert.

35 ans de carrière, 30 ans à performer sur les plus grandes scènes du monde et plus de 25 millions d’albums vendus. Avec la tournée, Je suis là , Lara signe sur grand retour sur scène.

A travers un show époustouflant, Lara y chante 35 ans de tubes, totalement revisités de façon inédite.

Elle est accompagnée sur scène par 11 musiciens dont les frères Yaacov, qui ont fait la direction musicale du show. La tournée Je suis là triomphe depuis plusieurs mois à travers la France, Belgique et Suisse –comptabilisant déjà plus de 100 000 spectateurs et se poursuit en 2026, avec de nouvelles dates.

Durée 1h45 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 48 26 26

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English : Lara Fabian Zénith de Limoges

L’événement Lara Fabian Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole