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L’arbre à voeux Langres

L’arbre à voeux Langres

L’arbre à voeux Langres mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Médiathèque René-Goscinny
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

L’arbre à voeux

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Tout public
Les médiathèques passent à l’heure japonaise la fête du Tanabata (fête des étoiles) consiste à célébrer le début de l’été au Japon en accrochant des voeux à un arbre. Venez vous aussi vous essayer à cette coutume et suspendre des cartes de voeux aux arbres du jardin du Centre Social !   .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement L’arbre à voeux Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

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