Langres

L’arbre à voeux

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tout public

Les médiathèques passent à l’heure japonaise la fête du Tanabata (fête des étoiles) consiste à célébrer le début de l’été au Japon en accrochant des voeux à un arbre. Venez vous aussi vous essayer à cette coutume et suspendre des cartes de voeux aux arbres du jardin du Centre Social ! .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’arbre à voeux Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres