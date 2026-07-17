L’Arc de triomphe. Deux siècles d’images et de mémoire, Arc de Triomphe, Paris

Informations pratiques

L’Arc de triomphe. Deux siècles d’images et de mémoire 2 avril – 24 septembre 2027 Arc de Triomphe Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T10:00:00+02:00 – 2027-04-02T23:00:00+02:00

Fin : 2027-09-24T10:00:00+02:00 – 2027-09-24T23:00:00+02:00

L’Arc de triomphe compte parmi les monuments les plus photographiés de Paris. Son rôle dans la construction de la mémoire nationale en fait un motif récurrent de l’image. Site historique, symbole politique et sujet artistique, il s’impose comme un objet photographique à la croisée de l’histoire nationale, de l’innovation technique et de la création contemporaine. Cette sélection de clichés, présentée à l’occasion du Bicentenaire de la photographie 2026-2027, illustre la diversité des regards portés sur le monument et témoigne de sa fonction dans la mémoire collective.

Ordonné par Napoléon Ier en l’honneur des armées impériales en 1806, l’Arc de triomphe est achevé sous le règne de Louis-Philippe Ier, en 1836, qui le dédie à la Révolution et à l’Empire. Le 28 janvier 1921, l’inhumation du Soldat inconnu fait du monument un haut lieu de mémoire nationale. La Flamme du Souvenir y est allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. La République s’y rassemble le 11 novembre, le 8 mai et lors de la Fête Nationale, le 14 juillet.

S’il célèbre toujours le triomphe des armées françaises jusqu’à nos jours, sa signification a néanmoins évolué. Il occupe une place de premier plan dans la vie civique et populaire de la France, contribuant à son rayonnement national et international. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs viennent admirer ses façades sculptées, visitent ses salles et sa terrasse panoramique, qui offre un point de vue exceptionnel sur la capitale.

Proposée par les agents de l’Arc de triomphe, cette exposition invite à revisiter cette histoire du monument, entre clichés méconnus et emblématiques.

Arc de Triomphe Place Charles de Gaulle, 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2679f441a47ab7dbd3368b65c6d3ec5934c5552440a8867f2442f5db743baa24JmltdHM9MTc3OTE0ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=362ed1fd-8415-6449-1add-c70685866574&psq=arc+de+triomphe&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFyaXMtYXJjLWRlLXRyaW9tcGhlLmZyLw [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2032863779450400197 »}] Une fois après avoir désigné la place de l’Étoile comme lieu d’élévation de l’Arc de triomphe, les architectes Jean-François Thérèse Chalgrin et Jean-Arnaud Raymond ont établi une série de plans. Ils optent notamment pour un arc à ouverture simple, dans la mesure où celui-ci se présenterait aussi comme une porte de la ville.

Ce parti pris architectural fait directement références aux arcs antiques tel que l’Arc de Titus à Rome (85 après J.-C.). Parmi les nombreuses sources d’inspirations des deux architectes, on retient aussi l’Arc de Saint-Denis construit par Blondel ou encore l’Arc de Constantin à Rome (315 après J.-C.) pour l’attique et l’ordre corinthien.

Après la chute de Napoléon et l’arrivée au pouvoir de Louis XVIII, le chantier de l’Arc de triomphe est suspendu. En 1814, l’architecte Bernard Poyet propose de raser les piliers existants. Louis XVIII refuse bien qu’il ne formule aucune volonté de reprendre la construction. Ce chantier commandé par Napoléon ne trouve aucune grâce aux yeux des monarchistes. Bien des propositions seront formulées entre 1814 et 1823, sans qu’une seule ne retienne l’attention du roi.

Le 9 octobre 1823, Louis XVIII institue que l’Arc de triomphe doit être immédiatement terminé mais avec une nouvelle dédicace. Le roi décide, en effet, de célébrer non plus l’armée impériale mais l’Armée des Pyrénées. Commandée par Louis Antoine de Bourbon, Duc d’Angoulême et neveu de Louis XVIII, l’Armée des Pyrénées vient de rétablir le roi d’Espagne (Ferdinand VII) sur son trône. Le royaume de France revendique cette victoire.

Les travaux reprennent progressivement, et Louis-Robert Goust se voit associé à un autre architecte : Jean-Nicolas Huyot. Tous les deux reprennent les plans de Chalgrin et sont chargés de les retravailler en y ajoutant notamment des colonnes en façade. Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824, et son frère Charles X lui succède.

Charles X poursuit les travaux du monument selon le souhait de Louis XVIII. En 1825 Huyot est révoqué suite à sa proposition de colonnes en façade, tandis que Goust reste en place. Huyot ne sera réintégré qu’en 1826. Charles X décide que les plans de Chalgrin doivent être respectés. La même année, une commission d’architectes se réunit et définit les ornements à réaliser. On décide que la voûte sera ornée de 21 caissons avec rosaces, que des tableaux en hauts reliefs seront sculptés sur les façades, puis on préconise l’emploi de la pierre de Chérence (Vexin) pour réaliser les sculptures de l’entablement.

En 1828, le monument s’élève jusqu’à l’architrave de l’entablement. Le 29 juillet 1829, une plaque de marbre est installée sur l’un des piédroits. Celle-ci présente la nouvelle dédicace à l’Armée des Pyrénées. En 1830, Goust se retire du chantier laissant Huyot seul. Ce dernier soumet à Charles X un projet d’ornement de la corniche supérieure composé de 36 statues symbolisant les grandes villes de France.

Le 2 août 1830, le peuple français se soulève contre le roi. Plus de 20 000 hommes se regroupent autour chantier de l’Arc de triomphe. Commandée par le Général Pujol, cette armée de patriotes réclame l’abdication de Charles X, ce qu’il signera depuis le château de Rambouillet.

Une nouvelle période politique s’ouvre au lendemain des journées révolutionnaires de juillet 1830, aussi appelées les Trois Glorieuses. Louis-Philippe Ier monte sur le trône et contrairement à ses prédécesseurs, il entend régner dans un esprit de concorde et se présente en tant que roi des Français.

Le chantier de l’Arc de triomphe, qui s’était une nouvelle fois arrêté, ne semble pas prêt de reprendre… La situation semble d’autant plus critique que les crédits financiers ont été dépassés par Huyot. Le 31 juillet 1832, Louis-Philippe nomme Guillaume Abel Blouet, chargé d’achever l’Arc de triomphe avec une nouvelle dédicace aux Armées de la Révolution et de l’Empire.

Le 29 juillet 1836, après 30 années de travaux, l’Arc de triomphe est enfin inauguré. On dévoile alors les listes de noms figurant sur les piédroits. Mais la grande fête qui devait avoir lieu a été annulée par crainte d’attentat contre le roi Louis-Philippe. Seules onze personnes seront présentes, et parmi elles : le président du Conseil des ministres Adolphe Thiers, le ministre des Finances Antoine Maurice Appolinaire Argout, six gardes nationaux, le gardien du monument, et deux visiteurs officiels. L’accès au monument se réalise en empruntant le Passage du Souvenir , en haut de l’avenue des Champs-Élysées ou de l’avenue de la Grande-Armée.

En voiture

De l’extérieur de Paris : sortie Porte Maillot et avenue de la Grande-Armée ou sortie Porte Dauphine et avenue Foch.

À vélo

Stations de Vélib’ rue Arsène Houssaye, avenue Hoche, rue Beaujon, rue Balzac et rue Traktir.

En transports en commun

Lignes métros 1, 2, 6 et RER A, station Charles-de-Gaulle-Étoile.

Lignes bus 22, 30, 31, 52, 73, 92 et Balabus.

Escaliers de 284 marches pour accéder à la terrasse. Un ascenseur est disponible uniquement aux personnes en ayant le besoin, sans nécessité de réserver au préalable.

L’Arc de triomphe compte parmi les monuments les plus photographiés de Paris. Son rôle dans la construction de la mémoire nationale en fait un motif récurrent de l’image. Site historique, symbole et …

© Centre des monuments nationaux / Hélio Cachan