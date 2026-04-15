L’archéologie au musée du château fort de Sedan, Château fort de Sedan, Sedan
L’archéologie au musée du château fort de Sedan, Château fort de Sedan, Sedan dimanche 14 juin 2026.
L’archéologie au musée du château fort de Sedan Dimanche 14 juin, 15h30 Château fort de Sedan Ardennes
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:45:00+02:00
Par la conservatrice du musée (Ville de Sedan)
Vous découvrirez l’exposition permanente du musée et l’exposition temporaire « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » sous l’angle de l’archéologie. En effet, l’archéologie est une science au service de l’Histoire, des musées et des bâtiments historiques. Quelles applications concernant les armures et les armes ? Quels sont nos biens archéologiques mobiliers ? Qu’est-ce que l’archéologie du bâti ? Découvrez l’apport de l’archéologie pour le patrimoine que nous valorisons aujourd’hui et que nous transmettrons demain.
Gratuit
Renseignements et réservation obligatoire à la Maison du Patrimoine de la Ville de Sedan
03.24.27.84.85
patrimoine@ville-sedan.fr
RDV devant le café La Marck
Château fort de Sedan Cour du château 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 29 98 80 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}] Le château fort de Sedan est la plus grande forteresse d’Europe. Construit à partir de 1424 sur plus d’un siècle et demi, il se déploie sur 35 000 m². Une partie des collections du Musée municipal de Sedan, créé en 1879, présente l’histoire de la principauté de Sedan jusqu’en 1642, lors du rattachement à la France, et les grands événements et personnages sedanais jusqu’à la guerre de 1870-1871. A34 sortie 4 ou 3 suivre la direction Sedan Centre / Sedan Château
Gare de Sedan : château à 25 min à pied
Voie verte : château à 10 min en vélo
Bus de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole
Par la conservatrice du musée (Ville de Sedan)
© Musée du château fort / Ville de Sedan
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