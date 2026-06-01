L’archéologie des sens en question à travers les collections du musée, Musée Archéologique, Strasbourg

L’archéologie des sens en question à travers les collections du musée Samedi 13 juin, 14h00 Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

L’archéologie des sens en question : que savons-nous des expériences sensibles des personnes vivant dans le camp romain d’Argentorate et ses abords ? Que pouvons-nous en reconstituer ? Quel rôle jouaient-elles dans les pratiques agricoles, artisanales ou cultuelles ? Venez le découvrir avec tous vos sens en éveil !

Par Sylvain Perrot, Chargé de recherche CNRS, directeur de l’unité de recherche ArcHiMèdE

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

L’archéologie des sens en question : que savons-nous des expériences sensibles des personnes vivant dans le camp romain d’Argentorate et ses abords ? Que pouvons-nous en reconstituer ? Quel rôle dans…

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