L’archéologie en dessins : rencontre avec David Charrier et Alain Paillou, Arènes gallo-romaines, Saintes

L’archéologie en dessins : rencontre avec David Charrier et Alain Paillou Dimanche 14 juin, 13h30 Arènes gallo-romaines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Alain Paillou et David Charrier, tous deux auteurs Saintais, ont imaginé ensemble une Bande dessinée sur l’histoire de la ville. Les héros de cette aventure originale voyagent à travers les siècles pour vous faire découvrir les heures sombres ou heureuses que nos ancêtres ont pu traverser. Venez rencontrer les auteurs pendant les Journées Européennes de l’Archéologie et en profiter pour admirer les planches originales de la série exposées à cette occasion.

Avec David Charrier et Alain Paillou, dessinateurs

Renseignements : 05 46 97 73 85 – arenes@ville-saintes.fr

Arènes gallo-romaines 20 Rue Lacurie, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546977385 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/amphitheatre-gallo-romain [{« link »: « mailto:arenes@ville-saintes.fr »}] Comme beaucoup d’amphithéâtres de l’Empire Romain, celui de Saintes a été implanté à la périphérie de la ville antique dans un site choisi et aménagé : le « vallon des Arènes ». Grâce à une topographie favorable, les constructeurs ont été dispensés d’une partie de leur travail, l’amphithéâtre prenant appui sur le versant du vallon.

Ce monument elliptique, aux dimensions imposantes (long de 126 mètres et large de 102 mètres), permettait d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs (munera) ou des chasses d’animaux (venationes). Entrée accessible en fauteuil roulant Parking accessible en fauteuil roulant Convient aux enfants

Alain Paillou et David Charrier, tous deux auteurs Saintais, ont imaginé ensemble une Bande dessinée sur l’histoire de la ville. Les héros de cette aventure originale voyagent à travers les siècles à…

©AlainPaillou/DavidCharrier