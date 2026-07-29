L’archerie à la Préhistoire Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac
mercredi 19 août 2026 · Musée de la Préhistoire de Carnac · Carnac
Informations pratiques
Carnac
L’archerie à la Préhistoire
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 13:00:00
Date(s) :
2026-08-19
L’archéologie préhistorique a mis au jour de nombreuses pointes de flèches en silex d’époques différentes (du Paléolithique à l’Âge des métaux) et de formes différentes. Que nous apprennent-elles sur les pratiques de la Préhistoire ? De l’outil de chasse à l’arme du guerrier, les archéologues ont essayé de retracer l’histoire des Hommes qui les ont utilisées.
Les enfants pourront s’essayer au tir à l’arc ou bien s’inscrire sur place à un atelier fabrique ton brassard d’archer .
Lors d’une démonstration, Alexis, expérimentateur en archéologie, de Gestes Racines, fabrique devant vous une flèche avec les techniques de l’époque.
dès 6 ans sans réservation
Inclus dans le prix d’entrée au musée. .
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement L’archerie à la Préhistoire Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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