L’archipel du désir, Opéra de Lille, Lille
jeudi 22 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
L’archipel du désir Jeudi 22 octobre, 18h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00
Concert Heure bleue au Grand foyer
Kaoli Ono
Cinq Wakas (2015)
Augusta Holmès
Extraits des cycles Les Sept Ivresses (1882) et Les Heures (1900)
Pauline Viardot
Mélodies (2e moitié du 19e siècle)
Rita Strohl
Extraits de Bilitis (1898)
Claude Debussy
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (1910)
Trois Chansons de Bilitis : « La Flûte de Pan »
Avec
Brenda Poupard mezzo-soprano
Kaoli Ono piano
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385110>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/amoureuses/ »}]
Brenda Poupard, Kaoli Ono
© Klara Beck
À voir aussi à Lille (Nord)
- Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille 17 juillet 2026
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026