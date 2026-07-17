L’archipel du désir, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

L’archipel du désir Jeudi 22 octobre, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Concert Heure bleue au Grand foyer

Kaoli Ono

Cinq Wakas (2015)

Augusta Holmès

Extraits des cycles Les Sept Ivresses (1882) et Les Heures (1900)

Pauline Viardot

Mélodies (2e moitié du 19e siècle)

Rita Strohl

Extraits de Bilitis (1898)

Claude Debussy

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (1910)

Trois Chansons de Bilitis : « La Flûte de Pan »

Avec

Brenda Poupard mezzo-soprano

Kaoli Ono piano

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385110>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/amoureuses/ »}]

Brenda Poupard, Kaoli Ono

© Klara Beck