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L’archipel du désir, Opéra de Lille, Lille

jeudi 22 octobre 2026 · Opéra de Lille · Lille

L’archipel du désir, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

L’archipel du désir Jeudi 22 octobre, 18h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T18:00:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Concert Heure bleue au Grand foyer

Kaoli Ono
Cinq Wakas (2015)
Augusta Holmès
Extraits des cycles Les Sept Ivresses (1882) et Les Heures (1900)
Pauline Viardot
Mélodies (2e moitié du 19e siècle)
Rita Strohl
Extraits de Bilitis (1898)
Claude Debussy
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (1910)
Trois Chansons de Bilitis : « La Flûte de Pan »

Avec
Brenda Poupard mezzo-soprano
Kaoli Ono piano

Plus d’infos

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229878385110&gtmStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/amoureuses/ »}]
Brenda Poupard, Kaoli Ono

© Klara Beck

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