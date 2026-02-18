L’architecture au cinéma Châteauroux

L’architecture au cinéma

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Parce que la mise en scène de cinéma est aussi une mise en espace , elle soulève nécessairement des questions qui la lient à l’architecture.

À travers divers extraits de films, issus d’époques ou d’origines différentes, on interrogera quelques uns des liens, esthétiques ou structurels, qui peuvent exister entre le premier et le septième art.

Réservation conseillée.

Ciné-conférence d’Antoine Royer, suivi , à 20h30, au cinéma Apollo de la projection de Le Pavillon d’or de Kon Ichikawa (1958 1h39). .

+33 2 54 08 35 35

