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L’architecture en 24 images seconde, Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville · Limoges

L’architecture en 24 images seconde, Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville
Adresse
1 place Aimé Césaire, Limoges
Ville
Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
entrée libre dans la limite des places disponibles

L’architecture en 24 images seconde Mardi 6 octobre, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Haute-Vienne

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Quels films pour un décryptage sensible de l’architecture ? Comment aborder l’écriture filmique pour proposer au spectateur une expérience architecturale ? Comment proposer une véritable expérience architecturale susceptible d’aiguiser la perception du spectateur.
A l’ère de l’image animée, l’architecture essaie à travers le cinéma de susciter l’émotion du spectateur, elle tente de rendre la poésie des lieux palpable, elle cherche à capter la transmutation de la matière en désir, elle restitue les pensées des êtres derrière les murs.

Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville 1 place Aimé Césaire, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison.architecture.limousin@gmail.com »}]
conférence de José Villot, architecte, Président de la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie (MA74), engagé dans les rencontres internationales du film d’architecture, Annecy et cinearchi.org architecture cinéma

José Villot

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