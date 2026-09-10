L’architecture en 24 images seconde, Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville, Limoges

Informations pratiques

L’architecture en 24 images seconde Mardi 6 octobre, 18h30 Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville Haute-Vienne

entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:30:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Quels films pour un décryptage sensible de l’architecture ? Comment aborder l’écriture filmique pour proposer au spectateur une expérience architecturale ? Comment proposer une véritable expérience architecturale susceptible d’aiguiser la perception du spectateur.

A l’ère de l’image animée, l’architecture essaie à travers le cinéma de susciter l’émotion du spectateur, elle tente de rendre la poésie des lieux palpable, elle cherche à capter la transmutation de la matière en désir, elle restitue les pensées des êtres derrière les murs.

Bibliothèque Francophone Multimédia centre-ville 1 place Aimé Césaire, Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maison.architecture.limousin@gmail.com »}]

conférence de José Villot, architecte, Président de la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie (MA74), engagé dans les rencontres internationales du film d’architecture, Annecy et cinearchi.org architecture cinéma

José Villot